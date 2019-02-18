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Звуки тела, которые мы привыкли не замечать 

Рамблер 6 часов назад
Наше тело издаёт множество звуков, которые мы обычно не замечаем. Зевание, щелчки в суставах, урчание в животе — посредством этих звуков тело сигнализирует нам о проблемах. Но важно научиться правильно расшифровывать сигналы, которые подаёт организм. Так, храп возникает при вибрации тканей при прохождении выдыхаемого воздуха через рот или нос. В ряде случаев это вызвано сужением проходов в носу или рту, искривлением носовой перегородки, потерей мышечного тонуса мышц гортани, лишним весом, приёмом лекарств или злоупотреблением алкоголем. Если человек ночью регулярно просыпается с ощущением нехватки воздуха, ему стоит обратиться к врачу.
Видео рассказывает о других издаваемых телом звуков, к которым нужно прислушиваться.
ЗОЖ , Видео , Наука
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