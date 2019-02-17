Какие афродизиаки могут сделать человека инвалидом

Афродизиаки — вещества, которые запускают в организме процесс сексуального возбуждения. Но кроме удовольствия они могут доставить такой вред здоровью, после которого об интиме совсем не захочется думать.

В чем опасность

Ни продукты, ни масла не дают эффекта универсальной сексуальной притягательности. В 1989 году Американская администрация по пищевым продуктам призвала людей забыть о «любовных веществах».

Ученые утверждали, что афродизиаки — мифологическое и культурное наследие. Вред от них заключается не только в психологическом привыкании, аллергических реакциях, но и в возможной инвалидности.

«Силу» устриц, экстракта дикого яма, шоколада или меда не подтверждает ни одно научное исследование. Исследователи подчеркивают, что большую опасность для организма представляют такие афродизиаки: шпанская мушка, экстракт дерева йохимбе, экстракт жабы буфо.

Исследователи из Калифорнии доказали, что так называемый «безумный мед» содержит токсин, который вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Такое вещество может стать причиной сердечных недугов и даже инвалидности.

Канадские специалисты из университета Гуэльфа говорят о том, что синтетические препараты вызывают помутнение зрения, мышечную боль. При взаимодействии этих афродизиаков с другими веществами не исключены более серьезные последствия.

Опасные шпанские мушки

Ходит легенда, что распутник Маркиз де Сад в пищу своих партнерш любил добавлять сухой порошок из шпанских мушек. В организме этих насекомых содержится ядовитое вещество кантаридин, которое поражает ЖКТ, печень, нервную систему. Серьезные нарушения в работе органов могут стать причиной инвалидности.

Самый безобидный эффект злоупотребления таким афродизиаком — сужение мочеиспускательного канала. Потребление «волшебного» порошка провоцирует воспаление мочевыводящих путей, кровь в моче. Передозировка приводит к инвалидности, летальному исходу. Внутренние кровотечения, конвульсии, почечная недостаточность, кожно-нарывное действие — эти патологии вызывает прием небольших доз кантаридина.

Устрицы и специи

Устрицы — носители инфекций. Этот морепродукт может провоцировать отравление организма, белковую передозировку. Частое употребление устриц приводит к заболеваниям мочеиспускательного канала, проблемам со зрением.

Специи (перец, розмарин, шалфей) часто используются в качестве афродизиаков. Острые пищевые приправы раздражают слизистую желудка, что приводит к приступам язвы, гастриту. Розмарин дает нагрузку на почки, а шалфей при неправильном употреблении провоцирует судороги, галлюцинации.