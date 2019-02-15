Почему толстеют дети в России 

Роспотребнадзор обеспокоен ростом числа полных детей в России. Примерно 300 000 маленьких граждан имеют диагноз «ожирение», причём если среди девочек только 8 процентов полных, то среди мальчиков — 24. Главная причина набора веса у детей — отсутствие культуры питания в семье. Меню ребёнка составляют родители, они же должны прививать ему привычку питаться правильно, не злоупотребляя мучными изделиями, сладостями, фастфудом. Очень часто набор лишнего веса начинается, когда дети становятся школьниками: приобретая в школьных буфетах выпечку и шоколадные батончики вместо полноценного обеда ребёнок быстро обзаводится килограммами. Как бороться с детским ожирением в России? Чем опасен лишний вес? Смотрите видео и узнайте больше о проблеме детского ожирения.