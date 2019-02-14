Сколько чашек кофе можно выпить

В безопасных количествах кофеин не принесет вреда даже гипертонику или беременной женщине, но как это количество определить? Сколько чашек кофе безопасно можно выпивать за день?

При употреблении в небольших количествах кофеин не нанесет вреда даже беременной женщине или гипертонику. Но как определить безопасное количество, как норма кофеина допустима для ежедневного употребления?

Многие исследования постановили, что безопасной нормой употребления кофе в день являются четыре кружки. Некоторые эксперты утверждают, что женщинам не стоит выпивать более трех кружек. На самом деле все эти расчеты очень неточные, так как получить кофеин мы можем не только из кофе, но и из других напитков, сладостей с шоколадом в составе.

Универсальная норма кофеина в день была вычислена еще в 2003 году, это до 400 мг кофеина для взрослого человека. В пересчете на порции кофе это составит около четырех порций натурального кофе средней крепости объемом примерно по 200 мл. Если употреблять кофе в таком количестве на постоянной основе, то он станет частью рациона и не будет приносить побочных эффектов. При этом наблюдения показывают, что если человек не будет пить кофе, а затем пожелает выпить сразу четыре порции в день, то неприятные побочные эффекты ему гарантированы, как минимум — расстройство сна.

Беременным женщинам сложно менять свои пищевые привычки, поэтому часто возникает вопрос — можно ли пить кофе будущим мамам. Исследования влияния кофеина на организм беременной женщины и ребенка позволили выявить безопасную дозировку. Для женщин в положении максимальная суточная норма кофеина составляет 300 мг, для детей — не более 1,1 мг на килограмм веса. Всемирные организации здравоохранения выступают против использования в детском питании кофе и других напитков с кофеином, в том числе и лимонадов, но не стоит забывать, что кофеин присутствует и в шоколаде.

В плитке шоколада содержится не менее 30 мг кофеина.

Нередко воздействие кофеина переоценивается, бодрость после выпитой чашки — заслуга не только кофе, но и самовнушения. В результате научного эксперимента выяснилось, что хождение по лестницам в течение десяти минут приносит больше бодрости, чем 50 мг кофеина.

Параллельно с выяснением безопасной нормы кофеина проводились исследования общего влияния кофе на организм человека. Кофе — это напиток, который богат антиоксидантами, при употреблении в умеренных количествах он будет оказывать профилактику развития инсульта, диабета и сердечных заболеваний. Ввиду этого не стоит отказываться от кофе, если ты его любишь, но важно следить за тем, чтобы безопасная норма кофеина не превышалась.