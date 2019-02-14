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Употребление алкоголя может вызвать рак у женщин 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Австралийские исследователи из Университета Флиндерса сообщили о том, что женщины в большинстве не осведомлены о том, как связано употребление алкоголя и риск развитие рака молочной железы. По словам специалистов, вероятность заболевания при приеме спиртного повышает вероятность возникновения этой болезни.
При этом наиболее рискованно употреблять алкоголь женщинам от 45 до 64 лет — они находятся в зоне наиболее высокого риска, передает издание MedicalExpress.
— Существует низкий уровень осведомленности об установленной связи между алкоголем и раком молочной железы и некоторая путаница в отношении риска, учитывая общественное мнение о том, что не у всех пьющих есть рак молочной железы,
— сообщила Эмма Миллер, ведущий автор исследования.
Согласно проведенному среди женщин исследованию, большинство из них считает употребление алкоголя связанным исключительно с краткосрочными рисками. Более того, по словам респондентов, он даже полезен для организма и сердца при употреблении в небольших дозах.
Исследователь подчеркнула, что в Австралии рак молочной железы составляет 28 процентов от всех случаев онкологических заболеваний, диагностируемых у женщин.
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