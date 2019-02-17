Правда ли, что во время чихания перестает биться сердце

О том, что чихнуть с открытыми глазами практически невозможно, известно всем. Некоторые даже пытались проверить это на практике. А вот другое распространенное мнение проверить намного сложнее. Речь идет об убеждении некоторых в том, что во время чихания сердце на мгновение перестает биться.

Вероятнее всего, у этого заблуждения «растут ноги» из Средневековья. Тогда люди не знали, что чихание — это всего лишь рефлекс, и думали, что из-за большого количества выдыхаемого воздуха человек может умереть.

При чихании легкие производят выдох со скоростью около 60-120 м/с, чтобы они смогли это сделать, чувствительные нейроны в носу посылают в мозг сигнал, а тот в свою очередь «приказывает» грудной клетке сжаться и воздействовать на легкие. Но «приказа» сердцу остановиться даже на миг в этот момент не поступает.

При этом во время чихания некоторые изменения все же происходят: в грудной клетке резко меняются давление и кровоток. Из-за этого в сердце может произойти «сбой», в результате которого оно способно пропустить один удар. Но полностью работа сердца не останавливается.