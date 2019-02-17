Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правда ли, что во время чихания перестает биться сердце 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos
О том, что чихнуть с открытыми глазами практически невозможно, известно всем. Некоторые даже пытались проверить это на практике. А вот другое распространенное мнение проверить намного сложнее. Речь идет об убеждении некоторых в том, что во время чихания сердце на мгновение перестает биться.
Вероятнее всего, у этого заблуждения «растут ноги» из Средневековья. Тогда люди не знали, что чихание — это всего лишь рефлекс, и думали, что из-за большого количества выдыхаемого воздуха человек может умереть.
При чихании легкие производят выдох со скоростью около 60-120 м/с, чтобы они смогли это сделать, чувствительные нейроны в носу посылают в мозг сигнал, а тот в свою очередь «приказывает» грудной клетке сжаться и воздействовать на легкие. Но «приказа» сердцу остановиться даже на миг в этот момент не поступает.
При этом во время чихания некоторые изменения все же происходят: в грудной клетке резко меняются давление и кровоток. Из-за этого в сердце может произойти «сбой», в результате которого оно способно пропустить один удар. Но полностью работа сердца не останавливается.
Комментарии1
ЗОЖ
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
Готов законопроект о запрете продажи алкоголя до 21
ЗОЖ
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
Почему толстеют дети в России
ЗОЖ
Почему мутирует грипп
Наука
Популярное лекарство признали опасным для жизни
Болезни и лекарства
Как роботы оперируют пациентов
Наука Новости
Особенности тела, которые есть лишь у немногих
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение