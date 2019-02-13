Чем опасны сушилки для рук в общественных местах

Разумеется, каждый из нас, после посещения туалет в общественном месте, тщательно моет руки. Но после использования аппаратов для сушки рук, которые установлены в большинстве уборных, все наши усилия обезопасить себя от возможных инфекций, сводятся на нет.

После посещения туалета на коже человека остается множество микробов, которые, увы, не все исчезают даже после тщательного мытья рук. Воздух же из современных сушилок для рук, которые призваны удалить остатки влаги с ваших конечностей, выпускается со скоростью примерно 400 м/час. Они вполне способны, говоря простым языком, «сдуть» оставшиеся на ладонях микрорганизмы и оставить их в воздухе.

Бактерии, оставшиеся после использования человеком реактивной сушилки для рук, легко могут «перекочевать» на ладони следующего посетителя, решившего воспользоваться «автоматическим полотенцем». Это подтверждают исследования, проведенные специалистами Лидского университета в Британии.

При этом ученые заявляют, что бактерии концентрируются не только в сушилке для рук, но и на расстоянии 1-2 метров вокруг нее. Отмечается, что около 50% микробов, распыленных сушилками в воздух, остаются в нем еще около 20 минут.