Как справиться с похмельем

Хотя бы раз в жизни мы все испытывали это чувство. Тошнота, головная боль и нежелание выходить куда-то сопровождают любое похмелье. Как с ним справиться, чтобы весь выходной не проводить в горизонтальном положении?

Плотно поужинайте перед вечеринкой

Пить на голодный желудок — очень плохая идея. Алкоголь может повредить стенки желудка и очень навредит организму. Если плотно поесть, он будет всасываться медленнее, а вы будете не так быстро пьянеть. Рекомендуются продукты из цельного зерна: хлеб, макароны, каши. Некоторые исследования также показали, что аминокислоты спаржи могут помочь предотвратить похмелье.

Откажитесь от лекарств в пользу витаминов

Лучше не принимать обезболивающие — они могут повредить слизистую желудка, а от этого станет еще хуже. К тому же они разрушают печень после употребления алкоголя. Не возлагайте больших надежд и на лекарства от похмелья — большинство людей отмечают их бездейственность. Обратите внимание на витамины. Употребление алкоголя понижает иммунитет и истощает запасы питательных веществ в организме. Впейте витамин С, В12 и фолиевую кислоту.

Пейте больше жидкости

Вода наполнит обезвоженный от спиртного организм. Пейте ее небольшими глотками в течение дня. Для восстановления хорошо подойдут яблочный и клюквенный соки — в них содержится достаточно фруктозы и витаминов. Откажитесь от цитрусовых — они плохо влияют на желудок. Хорошо подойдет рассол. В его составе есть уксус, соль и вода, которые пополнят баланс жидкости и восполнят уровень электролитов.

Выбирайте белково-углеводный завтрак

Несмотря на то, что организм требует жирной пищи, лучше от нее отказаться. Яйца и куриный бульон содержат полезные аминокислоты, а также натрий и цистеин, которые помогут восстановлению организма. Подойдет и классическая овсянка — в ней есть витамин В, кальций, магний и железо, а еще достаточно сахара, чтобы вызвать всплеск энергии.