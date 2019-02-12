Люди стали жить на 22 года дольше за последние полвека, выяснили ученые

Российские и зарубежные эксперты ООН выяснили, что уровень детской смертности сократился в семь раз, а средняя продолжительность жизни выросла на два десятка лет по сравнению с 1950 годом. Их выводы были представлены в специальном выпуске журнала Lancet.

"Global Burden of Disease — систематическая научная работа, направленная на изучение того, как инициативы в области здравоохранения позволяют сохранить годы жизни, в том числе здоровой, полноценной. Глобальный уровень исследований позволяет выявить как слабые места в организации здравоохранения, так и "пятна" в статистических данных", — рассказывает Станислав Отставнов из МФТИ в Долгопрудном.

Проект GBD — один из самых масштабных проектов мониторинга, который постоянно ведется ООН, Институтом изучения метрики здоровья в Сиэтле и фондом Билла и Мелинды Гейтс . В его рамках участвуют специалисты из 195 стран-участниц организации, их медицинские службы и ведущие научные центры.

Как передает пресс-служба Физтеха, в этой работе принимали участие отечественные ученые из МФТИ, ВШЭ , Сеченовского университета, Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения и Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи.

Помимо статистики за последние годы, участники GBD изучают и более долговременные тренды, отражающие изменения в состоянии систем здравоохранения и демографии планеты за несколько десятков лет. В последней серии работ такого рода они оценили то, как поменялась жизнь человечества с 1950 по 2017 год.

Результаты этого анализа оказались достаточно оптимистичными — несмотря на все войны, экономические потрясения и прочие проблемы, характерные для современного мира, средняя продолжительность жизни мужчин выросла с 48 лет до 70,5 лет, и с 53 до 76 лет для женщин. Аналогичным образом, каждый пятый ребенок умирал в первые пять лет жизни в 1950 году, тогда как сегодня это характерно лишь для 3,9% детей.

При этом, есть и новые проблемы, характерные для текущей исторической эпохи. К примеру, число смертей, связанных с конфликтами, войнами и терроризмом почти удвоилось за последние десять лет. Схожим образом изменилась ситуация с болезнями, связанными с ожирением.

Распространенность ожирения возросла почти во всех странах мира, что привело к более чем миллиону смертей за год от диабета второго типа и 500 тысячам смертей от болезней почек, связанных с инсулиновой невосприимчивостью.

По таким показателям, как плотность работников здравоохранения на 1000 человек, охват медицинскими услугами, распространенность гигиены и санитарии, доступность чистой воды, чисты воздуха и ряду других Россия имеет весьма высокие значения. Вдобавок, средняя продолжительность жизни россиян выросла, хотя и не так сильно, как у жителей развитых стран.