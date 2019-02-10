Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем пить сок сельдерея 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Как сельдерей помогает нашему организму.

Снижает уровень холестерина

Высокий уровень холестерина в организме повышает риск сердечных заболеваний и инсульта. Как показывают научные исследования, фталиды, содержащиеся в сельдерее, помогают снизить уровень "плохого" холестерина. Кроме того, сельдерей способствует увеличению секреции желчных кислот, что помогает удалять холестерин из организма.

Снижает воспаления

Сельдерей — источник полиацетиленов. Он уменьшает такие воспаления в организме, как ревматоидный артрит, остеоартрит, подагру, астму и бронхит. А еще в сельдерее есть мощный фитонутриент лютеолин, который снижает возрастные воспалительные процессы в мозге.

Снижает артериальное давление

Высокое кровяное давление дает большую нагрузка на кровеносные сосуды, которая в результате может привести к сердечному приступу. Активные соединения, называемые фталидами, расслабляют мышцы вокруг артерий, позволяя сосудам расшириться, что уменьшает давление крови. К тому же сельдерей является источником кальция, калия и магния, потребление которых также связано со снижением артериального давления.

Помогает очистить организм

Токсины и шлаки действуют на наш организм по-разному: головная боль, слабость, сонливость, хроническая усталость, тошнота, потеря аппетита — все это может последствием интоксикации. Сок сельдерея идеально подходит для естественного очищения, поскольку он очищает кровь, препятствует отложению мочевой кислоты в суставах, стимулирует работу щитовидной железы и гипофиза и действует как легкий диуретик, облегчая работу почек и мочевого пузыря.

Помогает против стресса

В сельдерее содержится магний, который успокаивает мышечную и нервную систему, избавляет от головных болей и улучшает сон и даже настроение.
Комментарии1
ЗОЖ
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
К чему приведёт селекция людей
Наука
Названа причина смертности 70% мужчин в России
Новости
Россия победила краснуху
Наука ЗОЖ
Опасные инфекции, которые живут в еде
Болезни и лекарства
Простые способы быстро похудеть
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
Продавать табак только 100-летним предлагают в США
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение