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Ученые выяснили, стоит ли смешивать вино с пивом 

Газета.Ru + ещё 6 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Британские ученые пришли к выводу, что употребление вина и пива в один вечер не приведет к более сильному похмелью, чем в ситуации, когда эти напитки употребляются по отдельности. Выводы ученых опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.
Кай Хенсель из Кембриджского университета отметил, что группу ученых заинтересовало такое исследование по двум причинам. Во-первых, они хотели привлечь внимание к науке со стороны молодежи, а во-вторых — помочь людям меньше страдать от последствий употребления алкоголя.
"К сожалению, оказалось, что похмелья избежать нельзя, чередуя напитки определенным образом", — констатировал Хенсель.
Также ученые пришли к выводу, что на силу похмелья влияет только количество выпитого алкоголя.
В конце прошлого года китайские ученые определили лучшее средство от похмелья.
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