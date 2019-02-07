Как может навредить ношение уличной одежды дома

С детства нас приучают переодеваться в домашнюю одежду, как только мы возвращаемся с работы или учебы. Некоторые думают, что это просто дань традиции и нет ничего плохого в том, чтобы ходить по дому так же, как по улице. Тем более, что в США и Европе, например, принято не снимать обувь при входе в дом. На самом деле, носить уличную одежду постоянно и тем более ложиться в ней на кровать опасно для здоровья. Прежде всего, из-за дорожной пыли.

Знали ли вы, что между пылью в лесу или в поле и дорожной пылью огромная разница? Дело в том, что дорожная пыль состоит из особых твердых частиц, которые образуются, в частности, из-за трения шин об асфальт. Эти мельчайшие частицы содержат цинк, алюминий и другие металлы. Вот почему дорожная пыль способствует, судя по всему, загрязнению дыхательных путей человека и даже затрудненному дыханию. Об этом говорится в фундаментальном американском исследовании «Дорожная пыль и ее влияние на человеческое здоровье» Райхана Хана и Марка Странда.

Более того. Вы вряд ли задумывались, сколько бактерий можете принести с улицы, забыв снять и хорошенько помыть любимые кеды или туфли. В 2017 году специалисты Университета Хьюстона заявили, что на нашей уличной обуви живут бактерии под названием листерии. Эти микроорганизмы являются возбудителями смертельно опасного заболевания под названием листериоза. Эта болезнь может также привести к выкидышам в первом триместре беременности, согласно результатам исследования, проведенного на животных Школой Ветеринарной Медицины Мэдисон.

Также листерии могут спровоцировать развитие менингита. Это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Первичные симптомы менингита легко узнаваемы: это сильная головная боль, непереносимость яркого света, слабость и невозможность держать шею прямо. Кроме того, листерии, по данным исследователей, способствуют появлению симптомов энцефалита. Как и менингит, энцефалит — это воспаление, поражающее головной мозг. При энцефалите вы можете, в частности, начать регулярно терять сознание, мучиться от тошноты, сонливости и эпилептических припадков.

Конечно, есть вероятность, что вам повезет и вы ничем не заболеете, если будете ходить по дому в уличной одежде. Но лучше не искушать судьбу и все-таки приготовить для себя комплект уютной домашней пижамы. По крайней мере, так вы будете уверены, что заботитесь о своем здоровье и не подвергаете себя ненужным рискам.