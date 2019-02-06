Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы способы снизить риск развития деменции 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Многие из нас ошибочно полагают, что деменция неизбежна и является неотъемлемой частью старения. Однако это не так. Эксперты утверждают, что правильный образ жизни способствует снижению риска развития болезни, даже если у человека есть наследственная предрасположенность к этому недугу.
Исследования Alzheimer's Research показали, что правильный образ жизни снижает риск возникновения деменции на 30%. Специалисты назвали самые эффективные и простые способны предотвратить эту болезнь.
По словам медиков, нужно выполнять упражнения и заниматься спортом не менее пяти раз в неделю по 30 минут в день. Также лучше забыть про табак и алкоголь. Улучшить свой рацион, добавив в него как можно больше фруктов и овощей в любом виде. Рекомендуется есть рыбу минимум два раза в неделю, исключив красное мясо из меню.
Важно держать себя в форме и поддерживать нормальный вес. Мозгу тоже нужна регулярная разминка. Умственная нагрузка создает "когнитивный резерв", который предотвращает болезни, связанные с деятельностью мозга.
Социальная активность тоже важна. Одиночество влечет за собой депрессию, которая способствует психическим расстройствам. Нужно регулярно следить за своим состоянием здоровья и проходить обследование у врача.
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
Опасные инфекции, которые живут в еде
Болезни и лекарства
Простые способы похудеть по-быстрому
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
Продавать табак только 100-летним предлагают в США
ЗОЖ
Россиян предупредили о распространении гриппа
Новости
Морозы заменяют косметолога и тренера
ЗОЖ
Как правильно выбирать лекарства
Болезни и лекарства
Как быть активным даже в старости
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение