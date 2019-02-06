Названы способы снизить риск развития деменции

Многие из нас ошибочно полагают, что деменция неизбежна и является неотъемлемой частью старения. Однако это не так. Эксперты утверждают, что правильный образ жизни способствует снижению риска развития болезни, даже если у человека есть наследственная предрасположенность к этому недугу.

Исследования Alzheimer's Research показали, что правильный образ жизни снижает риск возникновения деменции на 30%. Специалисты назвали самые эффективные и простые способны предотвратить эту болезнь.

По словам медиков, нужно выполнять упражнения и заниматься спортом не менее пяти раз в неделю по 30 минут в день. Также лучше забыть про табак и алкоголь. Улучшить свой рацион, добавив в него как можно больше фруктов и овощей в любом виде. Рекомендуется есть рыбу минимум два раза в неделю, исключив красное мясо из меню.

Важно держать себя в форме и поддерживать нормальный вес. Мозгу тоже нужна регулярная разминка. Умственная нагрузка создает "когнитивный резерв", который предотвращает болезни, связанные с деятельностью мозга.

Социальная активность тоже важна. Одиночество влечет за собой депрессию, которая способствует психическим расстройствам. Нужно регулярно следить за своим состоянием здоровья и проходить обследование у врача.