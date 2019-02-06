Ученые назвали 3 способа бросить курить для женщин

Американские ученые из Медицинского университета Южной Каролины рассказали, что нужно сделать женщинам, чтобы бросить курить.

Специалисты провели исследование, в котором поучаствовало порядка 200 женщин, страдающих этой вредной привычкой. Они выяснили, что их курение вызвано стрессом и нервами. Бороться с никотиновой зависимостью можно только обретя душевное спокойствие.

Ученые дали несколько оптимальных советов. Они считают, что занятия медитацией и общение с психологом поможет женщине бросить курить. Также необходимо проще смотреть на личные проблемы, сообщили на официальном сайте телеканала РЕН-ТВ.