Как «прокачать» мозг в любом возрасте

Мозг — самый удивительный и неизученный орган человека, он обладает множеством важнейших функций. От его состояния зависит практически всё: от нашего здоровья до карьеры. В чём секрет хорошей памяти, как стать умнее, можно ли натренировать силу воли? Об этом корреспондент «АиФ-Красноярск» поговорил с нейробиологом, автором бестселлеров о работе мозга Анастасией Казанцевой , посетившей недавно Красноярск.

Спальные районы в голове

Евгений Эдин , «АиФ-Красноярск»: Анастасия Андреевна, насколько хорошо учёные представляют принципы работы мозга?

Анастасия Казанцева: За последние сто лет наука узнала о мозге невероятно много. Она может эффективно лечить широкий спектр заболеваний, а с экспериментальными животными делает и вовсе фантастические вещи — вроде перезаписывания воспоминаний. Но означает ли это, что мозг изучен на 100%? Нет, конечно. И это вряд ли достижимо, хотя бы потому, что мозги у людей разные. Примерно как построенные по одному генеральному плану разные спальные районы в городе.

— О разности. Влияет ли размер мозга на интеллект?

— Между размером мозга и уровнем IQ корреляция есть, но очень слабая. Это означает, что если вы обобщите информацию о десяти тысячах людей, то увидите, что, действительно, в среднем обладатели «больших» мозгов немного умнее. Но предсказать интеллект конкретного гражданина по размеру мозга не получится, потому что есть слишком много неучтённых факторов.

— Мозг правильнее воспринимать как большую фабрику или как собрание конкурирующих малых ИП?

— Как гибрид того и другого: много небольших предприятий, производящих разные, но взаимосвязанные товары, плюс их общее руководство. Разные отделы мозга обрабатывают информацию независимо друг от друга и интенсивно конкурируют за внимание высших руководящих центров. Исследователи условно показывают человеку в томографе шоколадку и наблюдают, как один отдел его мозга говорит: «Шоколадка вкусная!», другой: «От шоколадки ты станешь толстяком!», а кора буквально взвешивает, кто голосит громче, и по томограмме можно заранее предсказать, какое решение примет человек.

Чтобы поумнеть…

— Как стать умнее в широком смысле слова? Мозг лучше развивает чтение, рисование, пение, изучение иностранных языков, общение, просмотр лекций в Интернете?

— Работает принцип «что вы тренируете, то и тренируется». Чем больше человек рисует, тем лучше он будет рисовать. Повлияет ли это положительно на остальные интеллектуальные способности? Скорее всего, да, но не так сильно, как нам бы хотелось. Для мозга, конечно, полезно учиться — и особенно сложным и комплексным вещам, таким как новый иностранный язык или освоение музыкального инструмента, но бессмысленно делать это только ради абстрактного «поумнения», если на самом деле иностранный язык вам в жизни не нужен. Для абстрактной пользы надо прежде всего начать высыпаться и достаточно двигаться, чтобы просто поддерживать хорошее здоровье и кровоснабжение мозга.

— Действительно ли способность к обучению зависит от возраста? Или это миф?

— С возрастом изменяются физиологические свойства мозга, нейроны хуже формируют связи друг с другом, начинают гибнуть, и происходит снижение когнитивных функций. Считается, что интеллектуальная деятельность помогает замедлить распад. Но что здесь важно: более эффективным оказывается не то обучение, которое человек проходит в старости, а то, которое он проходил в молодости. Дополнительный год университетского образования в 20 или 30 лет защищает мозг в старости лучше, чем год таких же лекций в 50 или 60 лет. Мозг молодого человека извлекает из него больше долгосрочной пользы, буквально выращивает между нейронами больше связей, которые позволяют дольше компенсировать процессы распада.

— Выходит, пожилым людям остаётся смириться и не мучить себя обучением?

— Нет, для них это тоже полезно. Но еще важнее здоровый образ жизни, в первую очередь движение. Желательно, чтобы человек ходил пешком (или двигался более активно, если позволяет здоровье) хотя бы 120 минут в неделю, иначе мозг действительно начинает «портиться» ещё и из-за гиподинамии и связанного с ней плохого кровоснабжения.

Не надо тренировать силу воли через силу

— В чём секрет хорошей памяти? Можно ли добиться её улучшения тренировками?

— Человек держит информацию в рабочей памяти несколько секунд, и обычно там помещается около 4-6 элементов, например, картинки или цифры. Но здесь важно, что сами эти элементы могут быть сложными, комплексными. Запомнить 4 слова не более сложно, чем запомнить 4 буквы. Например, я говорю вам «1984», и вы запоминаете единственный смысловой элемент: «книжка Оруэлла». А если бы вы книжку не читали, то пришлось бы запоминать по отдельности — 1, 9, 8 и 4, и этого бы уже хватило, чтобы загрузить вашу рабочую память. Похоже, что увеличить объём рабочей памяти для новой информации невозможно, но вы можете сделать информацию менее новой и таким образом увеличить способности к её обработке.

— Как лучше заучивать что-либо?

— Если вы хотите что-то запомнить, то важно искать ассоциации с тем, что вы уже знаете, и вообще как-то перерабатывать информацию. Рисовать схемы, пересказывать другим людям что угодно — лишь бы не читать механически. А перечитать механически можно на ночь, когда вы уже поняли и осознали весь материал, чтобы во время сна мозг спокойно всё загрузил в долго­временную память. Это вообще основная функция сна — сортировать то, что надо запомнить или забыть. При хроническом недостатке сна память страдает очень сильно.

— Правда ли, что человек верующий или атеист, какую музыку он любит — это всё физиология и гены? Верно ли, что мозг преступника не даёт ему справиться с искушением нарушить закон?

— И да, и нет. Гены влияют на поведение, и очень сильно. Однояйцевые близнецы будут совпадать в своих музыкальных, религиозных, политических предпочтениях гораздо сильнее, чем просто братья и сёстры, воспитанные в одной семье. Даже если вырастить близнецов в разлуке, в их поведении всё равно будет удивительно много общего. Но в то же время ни один поведенческий признак не определяется генами полностью. Влияние среды тоже важно. У нас точно нет ни конкретных генов, ни даже конкретного отдела мозга, отвечающего за нарушение закона. Может быть заложена, допустим, повышенная агрессивность, или нонконформизм, или авантюризм. Но вот в какой форме человек будет их реализовывать: станет ли, например, преступником или исследователем джунглей, — это уже то, на что влияет сознательная воля.

— Есть ли способы «прокачать» силу воли?

— У любого человека хоть какая-то сила воли есть, но меньше, чем хотелось бы. И поэтому нужно организовывать свою жизнь так, чтобы на силу воли не полагаться вообще. Если вы хотите не толстеть, а у вас полный холодильник сладких булочек, то напрягать свою силу воли вам приходится в течение многих часов. Это приведёт к эмоциональному истощению, и вам не хватит силы воли на то, чтобы делать что-то полезное. Гораздо эффективнее напрячь её на 10 минут в день, в магазине, чтобы не купить что-то вредное. Не надо прокачивать силу воли, надо тренировать навыки разумной организации жизни. Создавать для себя такие условия, в которых и без всякой силы воли всё получится, потому что вам некуда деться.

15 фактов о мозге

— Средний вес человеческого мозга равен 1,3 кг.

— Самое бурное развитие приходится на возраст от 2 до 11 лет, а после 20 лет мозг начинает стареть.

— Гениальность не зависит от размера. Мозг Эйнштейна, к примеру, весил 1230 г — не самый большой.

— Мозг, как мышцы: чем больше его тренируешь, тем больше он растёт. Поэтому полезно постоянно изучать что-то новое.

— Динозавры, достигавшие 9 м в длину, имели мозг величиной с грецкий орех и весом всего 70 граммов.

— Чем образованнее человек, тем меньше вероятность заболеваний мозга.

— Регулярная медитация снижает частоту дыхания и нормализует волновые колебания головного мозга. Это способствует процессу самоизлечения.

— Энергия спящего мозга может зажечь лампочку мощностью 25 ватт.

— За один день в среднем у человека появляется 70 тысяч мыслей.

— Информация внутри мозга передаётся на большой скорости — от 1,5 до 440 км/час.

— Мозг человека способен обрабатывать и сканировать сложнейшие изображения.

— На 60% мозг состоит из жира.

— Мозг человека сжигает 20% калорий.

— Для максимально продуктивной работы мозга требуется употреблять много воды.

— Человеческий мозг способен нарисовать монстров, когда человек смотрится в зеркало.