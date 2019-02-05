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Продавать табак только 100-летним предлагают в США 

Рамблер 4 часа назад
Бороться с курильщиками можно разными способами, самый распространённый — возрастное ограничение на продажу табачных изделий. В США сигареты можно купить с 21 года, но власти Гавайев предлагают более радикальное решение для отучения граждан от курения. Они уже подготовили законопроект, по которому с 2020 года возраст, с которого можно будет купить табак, будет повышаться ежегодно на 10 лет. А вот с 2024 года предлагается разрешить продавать сигареты только тем, кто отпраздновал 100-летие! Правда, запрет не будет распространяться на жевательный табак, сигары и электронные сигареты.
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