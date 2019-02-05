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Специалисты рассказали, для чего нужен витамин D 

АиФ — Алтай 50 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Важное действие витамина D (кальциферола) заключается в регуляции кальция и фосфора, обеспечении роста и развития костной ткани организма (скелет, зубы), придании силы мышечной массе (на это идет 99% кальция).
Он необходим для нормализации работы сердца, контроля артериального давления, для сворачиваемости крови. Значительно влияет на состояние кожи, кишечника, щитовидной железы, воздействует на выработку инсулина и, следовательно, на уровень глюкозы в крови. В высокой мере предупреждает развитие раковых, иммунных, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Все препараты с содержанием витамина D, можно принимать только после консультаций с врачом, чтобы не нанести вред своему здоровью. Так люди с эпилепсией, туберкулезом, повышенным холестерином и астмой не должны превышать дневную норму потребления без особой на то рекомендации доктора.
При регулярной недостаточности появляются проблемы с повышенным давлением, а также могут развиться туберкулез, рассеянный склероз, депрессивные расстройства и другие психические заболевания, онкология. У детей недостаток витамина D приводит к развитию рахита, замедленному прорезыванию зубов, деформации черепа, конечностей, грудной клетки.
Избыток витамина D, как и недостаток может привести к серьезным осложнениям. Он приводит к переизбытку кальция в органах, к окостенению и соответственно хрупкости скелета. Первые признаки передозировки — плохое развитие роста и массы тела, слабый аппетит и раздражительность.
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