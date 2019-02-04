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Морозы заменяют косметолога и тренера 

Рамблер 19 минут назад
Зиму любят не все. Морозная погода заставляет людей оставаться дома и проводить время в помещениях, но на самом деле куда лучше в холода отправиться на прогулку. В мороз повышается тонус организма, усиливается иммунитет, а умственная активность возрастает на 30 процентов. Кстати, прогулки по снегу и особенно по сугробам — это отличная физическая нагрузка, такая прогулка заменит посещение спортзала. Ещё один плюс холодов — эффект омоложения. На морозе кровь активнее циркулирует по организму, цвет лица улучшается, а небольшие морщины разглаживаются. Пара часов на зимних улицах — и визит к косметологу можно пропустить.
Смотрите видео и узнайте, чем ещё полезен мороз.
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