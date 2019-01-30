Как справиться с бессонницей

По статистике, бессонницей страдают 50% россиян. Рассказываем, как справиться с этим недугом.

Причина

Для начала покопайтесь в своей жизни. Возможно, вы никак не можете решить какой-то вопрос, который вас очень волнует, перед сном постоянно прокручиваете его в голове и не можете успокоиться. Разберитесь с внешними факторами, в некоторых случаях это может решить проблему.

Режим

Приведите свой график в норму. Возьмите за правило ложиться и вставать в одно и то же время. Так организм привыкнет к режиму и сам начнет включать «внутренний будильник».

Не ешьте на ночь! Максимум, который вы можете себе позволить, это стакан кефира или ряженки за два часа до сна. Чувство тяжести в желудке хорошему сну не способствует.

Травы

Успокоить нервную систему помогут отвары ромашки, чай с мятой, укропная вода и мелисса. Стоят копейки, продаются в любой аптеке. Но на всякий случай все же проконсультируйтесь с врачом.

Ароматерапия

Доказано, что эфирные масла успокаивают нервы. Их можно просто вдыхать, а можно смазывать ими виски, принимать с ними ванны и делать массаж. Для этих целей подходят масла лаванды, ромашки, аниса, валерианы и розового дерева.

Спорт

Все максимально просто: чем больше вы устанете, тем скорее заснете — организму как-никак нужна подзарядка.

Кровать

Прекратите есть, читать и смотреть кино в постели. Кровать предназначена только для сна и секса. Этот простой прием очень помогает — так вы на подсознании усвоите, что, как только ложитесь в постель, нужно засыпать.

Не спите днем. Так вы собьете режим. А потребность во сне должна накопиться к вечеру. Если совсем невмоготу, прилягте на 15 минут — вы не успеете крепко уснуть, но ваш мозг перезагрузится.

Гуляйте

Прогулки на свежем воздухе очень помогают в борьбе с бессонницей. Не зря врачи рекомендуют выходить на улицу вечером хотя бы на полчаса и пройтись неспешным шагом.

Врачи

Если все эти советы не помогли, не занимайтесь самолечением и не пейте никаких таблеток самостоятельно. Обратитесь к врачу-сомнологу.

Руководитель центра медицины сна, ведущий научный сотрудник МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, эксперт Европейского общества исследователей сна (ESRS), председатель секции «Медицина сна» РНМОТ Александр Калинкин

Чаще всего пациент обращается к специалисту уже после того, как попробовал все народные методы лечения.

Норма сна для взрослого человека от 7 до 9 часов. Есть люди короткоспящие, которым хватает пяти часов, и у них работоспособность и самочувствие не ухудшается — это не бессонница. К бессоннице мы также не относим ситуации с внешними раздражителями. Например, шум за окном или установленный яркий рекламный щит, который мешает спать.

Лечение всегда разное. У инсомнии есть десятки причин, и каждая лечится по-своему. Сейчас существует более 80 видов нарушения сна, задача врача — правильно классифицировать ту или иную паталогию, а не просто назначить снотворное. Мы стараемся не использовать снотворное в лечении, а действовать именно на причину. Для этого мы собираем у пациента подробный анамнез. Кстати, часто говорят: «Доктор, я 15 лет ни одной ночи не спала». Начинаем обследовать и выясняем, что пациент заснул через пять минут и проснулся через 8 часов. Это так называемая парадоксальная инсомния. Поэтому, если народные методы лечения вам не помогают, то я советую незамедлительно обращаться к врачу.