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Как избавиться от привычки сильно солить блюда 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Алла Погожева рассказала, как избавиться от привычки чересчур солить пищу всего за один месяц.
Для начала нужно уменьшить в своем рационе количество продуктов с большим содержанием натрия. К примеру, это могут быть хлеб, колбаса, консервы, соления, копченая рыба и соусы.
Теперь, когда эти продукты частично исключены из рациона, будет легче снизить количество соли во время приготовления блюд. В супы объемом 250-500 миллилитров рекомендуется добавлять 1,5 грамма соли, а в блюда из мяса и рыбы весом 100 граммов — 0,5 грамма соли. Кашу и салаты объемом в 200 граммов стоит добавлять тоже 0,5 грамма соли.
Мировые исследования показали, что если сократить ежедневное употребление соли до 5 грамм, то это снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний. 5 грамм соли — это одна чайная ложка. Столько же соли содержится в 250 граммах "Докторской" колбасы.
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ЗОЖ
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