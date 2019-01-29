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Салфетки с вирусом гриппа предлагали москвичам 

Рамблер 2 часа назад
Начинающие предприниматели из США придумали любопытную идею: находчивые бизнесмены продают использованные салфетки с вирусом гриппа. По их уверениям, заразная салфетка — отличный способ заболеть в любое время. Стоит «лекарство для гриппа» около 80 долларов. Журналисты решили проверить, согласятся ли москвичи приобрести средство для болезни, и вышли на улицу, чтобы предложить горожанам салфетки с вирусом гриппа. Смотрите видео и узнайте, как реагировали москвичи на новинку и согласились бы люди приобрести салфетку, которую «заразила» бы гриппом какая-нибудь звёздная персона.
ЗОЖ , Болезни и лекарства , Видео
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