Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Недостаток сна усиливает восприимчивость к боли 

Мир24 + ещё 1 18 часов назад
Фото: Мир24
Ученые из Калифорнийского института в Беркли обнаружили взаимосвязь между недосыпом и восприимчивостью к боли. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroscience.
В эксперименте приняли участие 25 добровольцев. Каждый из них провел в лаборатории две ночи: одну — с восьмичасовым сном, а вторую — бессонную. Промежуток между двумя ночами составлял не менее одной недели.
Исследователи измерили болевой порог каждого участника с помощью нагревающего прибора, помещенного на кожу левой ноги. Температура прибора постепенно повышалась, и добровольцы должны были отметить момент, когда боль достигнет семи баллов по десятибалльной шкале.
Такой же эксперимент повторили после бессонной ночи. Оказалось, что бессонная ночь значительно понизила болевой порог участников. Недосып привел к тому, что болезненными для них были температуры и ниже тех, которые считались неприятными ранее.
Мир24: последние новости
Найден способ «взбодрить» уставшие от борьбы с онкологией клетки Ученые заявили о создании работающей вакцины против ВИЧ Боль в горле назвали симптомом рака
ЗОЖ
Читайте также
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
Опасные инфекции, которые живут в еде
Болезни и лекарства
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
Выявлена неожиданная опасность домашних кошек
Болезни и лекарства Новости
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
Как распознать грипп вовремя
Болезни и лекарства ЗОЖ
Салфетки с вирусом гриппа предлагали москвичам
ЗОЖ Болезни и лекарства
Парень спас женщину приемами из сериала
Новости
Смогут ли лечить рассеянный склероз
Наука Болезни и лекарства
Советы, которые помогут сохранить здоровье
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение