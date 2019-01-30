Недостаток сна усиливает восприимчивость к боли

Ученые из Калифорнийского института в Беркли обнаружили взаимосвязь между недосыпом и восприимчивостью к боли. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroscience.

В эксперименте приняли участие 25 добровольцев. Каждый из них провел в лаборатории две ночи: одну — с восьмичасовым сном, а вторую — бессонную. Промежуток между двумя ночами составлял не менее одной недели.

Исследователи измерили болевой порог каждого участника с помощью нагревающего прибора, помещенного на кожу левой ноги. Температура прибора постепенно повышалась, и добровольцы должны были отметить момент, когда боль достигнет семи баллов по десятибалльной шкале.

Такой же эксперимент повторили после бессонной ночи. Оказалось, что бессонная ночь значительно понизила болевой порог участников. Недосып привел к тому, что болезненными для них были температуры и ниже тех, которые считались неприятными ранее.