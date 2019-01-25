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Советы, которые помогут сохранить здоровье 

Рамблер 9 часов назад
Вы обращаете внимание, в какой позе вы засыпаете? Мало кому приходит в голову, что это имеет значение для самочувствия. Между тем, исследования показывают, что вы отдохнёте лучше, если будете спать на левом боку. В такой позе кровь снабжает органы кислородом более активно, интенсивнее работают селезёнка и кишечник. Согласно результатам других экспериментов сон на левом боку снижает проявление изжоги.
В видео показаны другие полезные советы, которые помогут сохранить здоровье и улучшить самочувствие. Стоит ли чистить зубы после еды? Можно ли есть после тренировки? Полезно ли вино? Обо всём этом узнайте из ролика.
ЗОЖ , Видео
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