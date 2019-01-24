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На продолжительность жизни женщины влияют вес и рост 

Sputnik Южная Осетия 6 часов назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Вес и рост влияют на продолжительность жизни женщин больше, чем у мужчин. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра Маастрихтского университета (Нидерланды), сообщает RT.
Исследование, в котором приняли участие более семи тысяч представителей обоих полов, показало, что у высоких и стройных женщин больше шансов дожить до 90 лет, чем у других. Отмечается, что у мужчин данная взаимосвязь не была установлена.
В ходе исследования было также выявлено влияние занятий спортом на продолжительность жизни. Ученые установили, что спорт увеличивает шансы дожить до 90 лет у представителей обоих полов, несмотря на то, что мужчинам требуется больше физической активности для положительного эффекта.
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