На продолжительность жизни женщины влияют вес и рост

Вес и рост влияют на продолжительность жизни женщин больше, чем у мужчин. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра Маастрихтского университета (Нидерланды), сообщает RT.

Исследование, в котором приняли участие более семи тысяч представителей обоих полов, показало, что у высоких и стройных женщин больше шансов дожить до 90 лет, чем у других. Отмечается, что у мужчин данная взаимосвязь не была установлена.

В ходе исследования было также выявлено влияние занятий спортом на продолжительность жизни. Ученые установили, что спорт увеличивает шансы дожить до 90 лет у представителей обоих полов, несмотря на то, что мужчинам требуется больше физической активности для положительного эффекта.