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Как получить дополнительный выходной для медосмотра 

Все новости Новосибирской области 8 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Выходной теперь полагается в день диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка. В этом году вступила в силу новая статья в Трудовом кодексе России. В планах еще одно нововведение: организовать ежегодные медосмотры.
Николай Овсянников на диспансеризации впервые. Говорит, что следит за питанием, ведет здоровый образ жизни, а вот у врачей практически не бывает. По телефону медики убедили, что профилактические осмотры — дело важное.
«Мне позвонили, сказали, что возраст подходит, нужно пройти диспансеризацию. А почему нет? Лишним не будет, здоровье-то у нас одно»,
— рассказывает житель Новосибирска Николай Овсянников.
По 40 человек день, чуть больше 10 тысяч за год — такие планы стоят перед отделением профилактики 20-й новосибирской поликлиники. На диспансеризацию приходит большая часть тех, кого оповестили. У многих во время обследований обнаруживают заболевания, направляют на второй этап.
«Чаще всего обнаруживаются сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Могут быть туберкулез, сахарный диабет, разные эндокринные заболевания»,
— говорит фельдшер отделения профилактики городской клинической поликлиники №20 Андрей Калашник.
В прошлом году в Новосибирской области диспансеризацию прошли почти полмиллиона человек. Больше половины удовлетворен результатом, 13% остались недовольны.
«Основные причины недовольства — объем помощи при диспансеризации. Также назывались в этом списке отношение медицинского персонала, качество проведения диспансеризации, большие очереди»,
— рассказала директор ТФОМС Новосибирской области Елена Ягнюкова.
Недочеты стараются устранить, уверяют в поликлиниках. И задумываются, как привлечь пациентов. Медики уверены, что вопрос необходимо решать на законодательном уровне, опираясь на опыт других стран.
«Сделал вовремя прививку? Замечательно, тебя лечат бесплатно по страховой программе. Не сделал и заболел? Извини, плати деньги. Прошел диспансеризацию — хорошо. Не прошел и заболел онкологическим заболеванием? Снова неси деньги. Тебе ж предлагали пройти диспансеризацию и обнаружить заболевание на ранней стадии, но ты отказался»,
— говорит главный врач городской клинической поликлиники №20 Игорь Воробьев.
Пока же на законодательном уровне разрешили брать выходной в день диспансеризации. При этом сохраняется средний заработок. А в первом квартале обещают принять еще одно нововведение: ежегодные медосмотры.
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Комментарии
ЗОЖ , Игорь Воробьев , Николай Овсянников
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