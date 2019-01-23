Как избавиться от зубной боли

С зубной болью сталкивался почти каждый. Этот вид боли считается одним из самых мучительных, поэтому даже при малейшем намёке на болевые ощущения мы стремимся избавиться от них. Как правило, первым делом возникают мысли о лекарственных препаратах, однако утихомирить зубную боль можно и без медикаментов.

Самый доступный вариант — холодный компресс, который помогает и при других болях. Лёд всегда есть в морозильнике, так что не будет сложным насыпать его в пакет и приложить к щеке. Облегчение наступит через четверть часа.

Мятный чай, гвоздика и вода с морской солью — эти средства тоже эффективно помогают при зубной боли. Узнайте и том, как их использовать, из ролика.