Полезные продукты для гипертоников и гипотоников

Ученые сообщили, что порядка миллиарда жителей нашей планеты страдает от гипертонии. Для того чтобы поддерживать свое здоровье в норме важно не только регулярно посещать врача и принимать выписанные препараты, но и пересмотреть свой рацион.

Эксперты рекомендуют гипертоникам включить в свое меню брокколи. Этот продукт содержит ударную дозу минеров, понижающих давление — кальция, магния и калия. Если вы будете часто употреблять брокколи, сможете снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на двадцать процентов.

В бананах содержится около сорока миллиграммов калия, поэтому они тоже благотворно влияют на сердце. А большое количество магния можно найти в печеном картофеле. К тому же он быстро выводит натрий из организма, в результате чего падает давление и улучшается кровообращение.

Черный шоколад подарит не только хорошее настроение, но еще и укрепит сосуды благодаря флаванолам в составе. Для этого рекомендуется употреблять несколько кусочков этого лакомства ежедневно.

Врачи рекомендуют понижать давление посредством употребления гранатового сока. Но не забывайте о том, что продукт должен быть свежевыжатым. Он очищает сосуды, а также предотвращает возникновение инфаркта.

Белая фасоль и овсянка тоже богаты полезными элементами и клетчаткой. Поэтому вы можете нормализовать давление с помощью этих продуктов, а также укрепить сосуды.