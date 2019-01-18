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Полезные продукты для гипертоников и гипотоников 

Gotovim-Edim.Ru 5 часов назад
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Ученые сообщили, что порядка миллиарда жителей нашей планеты страдает от гипертонии. Для того чтобы поддерживать свое здоровье в норме важно не только регулярно посещать врача и принимать выписанные препараты, но и пересмотреть свой рацион.
Эксперты рекомендуют гипертоникам включить в свое меню брокколи. Этот продукт содержит ударную дозу минеров, понижающих давление — кальция, магния и калия. Если вы будете часто употреблять брокколи, сможете снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на двадцать процентов.
В бананах содержится около сорока миллиграммов калия, поэтому они тоже благотворно влияют на сердце. А большое количество магния можно найти в печеном картофеле. К тому же он быстро выводит натрий из организма, в результате чего падает давление и улучшается кровообращение.
Черный шоколад подарит не только хорошее настроение, но еще и укрепит сосуды благодаря флаванолам в составе. Для этого рекомендуется употреблять несколько кусочков этого лакомства ежедневно.
Врачи рекомендуют понижать давление посредством употребления гранатового сока. Но не забывайте о том, что продукт должен быть свежевыжатым. Он очищает сосуды, а также предотвращает возникновение инфаркта.
Белая фасоль и овсянка тоже богаты полезными элементами и клетчаткой. Поэтому вы можете нормализовать давление с помощью этих продуктов, а также укрепить сосуды.
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