Кому нельзя нырять в прорубь

В нынешнем году окунуться в ледяную воду на Крещение планируют 180 000 человек. Между тем, врачи рекомендуют обратить внимание на здоровье перед тем, как заходить в купель. Резкое охлаждение может вызвать заболевания органов дыхания и мочеполовой системы, особенно если организм ослаблен. Из-за спазма сосудов может нарушиться сердечный ритм. Врачи настоятельно не советуют нырять в прорубь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями центральной нервной системы. Предельно острожными стоит быть людям, у которых хотя бы однажды случались даже кратковременные потери сознания, а также беременным женщинам.