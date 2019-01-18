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Кому нельзя нырять в прорубь 

Рамблер 1 час назад
В нынешнем году окунуться в ледяную воду на Крещение планируют 180 000 человек. Между тем, врачи рекомендуют обратить внимание на здоровье перед тем, как заходить в купель. Резкое охлаждение может вызвать заболевания органов дыхания и мочеполовой системы, особенно если организм ослаблен. Из-за спазма сосудов может нарушиться сердечный ритм. Врачи настоятельно не советуют нырять в прорубь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями центральной нервной системы. Предельно острожными стоит быть людям, у которых хотя бы однажды случались даже кратковременные потери сознания, а также беременным женщинам.
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