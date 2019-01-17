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Медики сообщили, что любой алкоголь опасен для беременных 

Рамблер 1 час назад
Фото: pixabay.com
Специалисты пришли к мнению, что во время беременности необходимо воздерживаться от алкоголя в любой дозировке. Даже минимальное количество способно неконтролируемо повлиять на плод.
Эксперимент, проведенный учеными из Университета Вашингтона, доказал, что даже близнецы в утробе по-разному реагируют на упоотребление будущемй мамой алкоголя. Таким образом, отсутствие заметных невралгических повреждений у одного ребенка не означает, что другому так же повезет. Некоторые дети в силу генетических особенностей могут оказаться более чувствительными к алкоголю в организме матери. В опытных исследованиях приняли учатие 84 пары близнецов.
Поэтому утверждение последних лет о том, что, например, бокал вина не причинит вреда беременной женщине, можно считать несостоятельным. И уж тем более запрет распространяется на крепкие спиртные напитки.
ЗОЖ , Новости
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