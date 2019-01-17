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Названы самые полезные напитки 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Диетолог Оксана Скиталинская рассказала о наиболее "здоровых" напитках. Она поделилась свойствами каждого из них.
По словам специалиста, на первом месте — обычная чистая вода. Ее необходимо пить больше всего. Следующим в рейтинге идет натуральный кофе. Затем чай — травяной, зеленый, черный и так далее.
"Но они лишь дополнять наш водный рацион — одна-две чашки" — цитирует диетолога УНН. Скиталинская отметила, что зеленый чай — это универсальный адаптоген, обладающий массой полезных свойств. Он улучшает работу печени и внутренних органов, содержит много антиоксидантов.
При этом медик добавила, что для здоровья полезны и такие напитки, как отвары или настои, компоты. Однако главным напитком в течение всего дня должна быть все-таки вода.
Ранее эксперты признали какао наиболее полезным для человеческого организма напитком в зимний период. Он содержит белки, калий, цинк, клетчатку, железо, магний и другие питательные вещества. Профессор Ульяна Супрун советует пить его особенно часто в период холодов.
По мнению ученого, правильно приготовленный горячий напиток, помогает предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, уменьшает воспаление, нормализует уровень холестерина и сахара в крови. Супрун отмечает, что какао также уменьшает риск возникновения инсульта.
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ЗОЖ , Еда
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