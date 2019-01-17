Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как улучшить работу мозга 

Рамблер 3 часа назад
Некоторые люди успевают сделать за день гораздо больше чем другие, умеют выполнять одновременно несколько дел и продуктивно расходуют время. Вам кажется, что такие навыки свойственны лишь единицам? Тогда попробуйте сделать и свой мозг более эффективным, чтобы он работал в разы мощнее.
Одним из способов улучшить работу мозга является обучение правильному дыханию. Брюшное дыхание, при котором лёгкие наполняются так сильно, что приподнимается даже нижняя часть живота, замедляет биение сердца и усиливает кислородный обмен. Такое дыхание помогает помогать беспокойство и избавиться от стресса. Если практиковать брюшное дыхание по 10-15 минут в день, можно стать более стать более спокойным человеком и за счёт насыщения организма кислородом ускорить работу мозга.
Видео расскажет ещё о девяти способах прокачать свой мозг.
ЗОЖ , Видео , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пластик обнаружили в кишечнике людей из 8 стран
Названы самые полезные напитки
Кассовые чеки оказались смертельно опасными7
Названо самое слабое место рака18
Найден способ улучшить память и работу мозга
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
10:16
Как улучшить работу мозга
ЗОЖ Наука
05:07
Как мыло влияет на кожу
ЗОЖ Наука
10:19
Болезни, которые дарят людям суперспособности
Болезни и лекарства
04:57
Что происходит с костями при переломе
Новости
10:03
Секретные точки на теле человека
Народная медицина
08:01
Что будет, если съесть хлеб с плесенью
ЗОЖ Наука
11:20
Когда появятся технологии бессмертия
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение