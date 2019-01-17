Как улучшить работу мозга

Некоторые люди успевают сделать за день гораздо больше чем другие, умеют выполнять одновременно несколько дел и продуктивно расходуют время. Вам кажется, что такие навыки свойственны лишь единицам? Тогда попробуйте сделать и свой мозг более эффективным, чтобы он работал в разы мощнее.

Одним из способов улучшить работу мозга является обучение правильному дыханию. Брюшное дыхание, при котором лёгкие наполняются так сильно, что приподнимается даже нижняя часть живота, замедляет биение сердца и усиливает кислородный обмен. Такое дыхание помогает помогать беспокойство и избавиться от стресса. Если практиковать брюшное дыхание по 10-15 минут в день, можно стать более стать более спокойным человеком и за счёт насыщения организма кислородом ускорить работу мозга.

Видео расскажет ещё о девяти способах прокачать свой мозг.