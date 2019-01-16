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Как мыло влияет на кожу 

Рамблер 3 часа назад
Жидкое мыло, как и твёрдое, очищает кожу. Но производители уверяют, что благодаря добавкам их мыло ещё и увлажняет кожу, питает её, а также защищает кожу от внешних агрессивных факторов. Но так ли это на самом деле? Действительно ли мыло может насытить кожу влагой и питательными компонентами? Какие ингредиенты добавляют производители и не лучше ли пользоваться мылом, приготовленным своими руками?
Смотрите ролик и узнайте, что такое показатель рН и как он меняет свойства мыла. Кроме того, видео расскажет, как мыло действует на кожу, какое мыло способно серьёзно иссушить кожу и вызвать дерматиты, а какое закупоривает поры.
ЗОЖ , Видео , Наука
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