Как мыло влияет на кожу

Жидкое мыло, как и твёрдое, очищает кожу. Но производители уверяют, что благодаря добавкам их мыло ещё и увлажняет кожу, питает её, а также защищает кожу от внешних агрессивных факторов. Но так ли это на самом деле? Действительно ли мыло может насытить кожу влагой и питательными компонентами? Какие ингредиенты добавляют производители и не лучше ли пользоваться мылом, приготовленным своими руками?

Смотрите ролик и узнайте, что такое показатель рН и как он меняет свойства мыла. Кроме того, видео расскажет, как мыло действует на кожу, какое мыло способно серьёзно иссушить кожу и вызвать дерматиты, а какое закупоривает поры.