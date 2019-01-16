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Как не замерзнуть во время крещенских купаний 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Съесть бутерброд с салом и выпить теплый чай рекомендуется перед тем, как погружаться в воду во время крещенских купаний, это поможет не замерзнуть и сохранить здоровье, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Крещенские купания пройдут 18 и 19 января, в Москве будет организовано 60 площадок для купаний.
"Перед тем, как опускаться в воду, желательно выпить что-то горячее и съесть что-то жирное, самым оптимальным будет бутерброд с салом, потому что жир перерабатывается достаточно интенсивно, выдает большое количество энергии, которая позволит в этом процессе согреться", — рассказала РИА Новости врач-терапевт Марина Анисимова.
Она уточнила, что на голодный желудок человек замерзнет гораздо быстрее, чем сытый, но погружаться в воду после плотного ужина тоже не стоит, а вот легкий перекус и теплое питье должны быть, чтобы ускорить кровообращение и избежать спазма сосудов.
В свою очередь, заместитель генерального директора Национального центра кардиологии Минздрава России, доктор медицинских наук Нана Погосова отметила, что напиток ни в коем случае не должен быть алкогольным, потому что на холоде он может спровоцировать приступ аритмии.
После купания эксперты советуют растереться полотенцем, тепло одеться, выпить что-то горячее и лучше вернуться домой, а не оставаться на улице, это позволит не заболеть.
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ЗОЖ , Новости , Марина Анисимова , Минздрав РФ , РИА Новости
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