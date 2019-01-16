Как не замерзнуть во время крещенских купаний

Съесть бутерброд с салом и выпить теплый чай рекомендуется перед тем, как погружаться в воду во время крещенских купаний, это поможет не замерзнуть и сохранить здоровье, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Крещенские купания пройдут 18 и 19 января, в Москве будет организовано 60 площадок для купаний.

"Перед тем, как опускаться в воду, желательно выпить что-то горячее и съесть что-то жирное, самым оптимальным будет бутерброд с салом, потому что жир перерабатывается достаточно интенсивно, выдает большое количество энергии, которая позволит в этом процессе согреться", — рассказала РИА Новости врач-терапевт Марина Анисимова

Она уточнила, что на голодный желудок человек замерзнет гораздо быстрее, чем сытый, но погружаться в воду после плотного ужина тоже не стоит, а вот легкий перекус и теплое питье должны быть, чтобы ускорить кровообращение и избежать спазма сосудов.

В свою очередь, заместитель генерального директора Национального центра кардиологии Минздрава России , доктор медицинских наук Нана Погосова отметила, что напиток ни в коем случае не должен быть алкогольным, потому что на холоде он может спровоцировать приступ аритмии.

После купания эксперты советуют растереться полотенцем, тепло одеться, выпить что-то горячее и лучше вернуться домой, а не оставаться на улице, это позволит не заболеть.