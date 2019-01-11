Медики рассказали о пользе гранатов для здоровья

Гранаты содержат в себе вещества, подавляющие воспаления в кишечнике, способствующие затягиванию язв и понижающие вероятность развития рака. К такому выводу пришли индийские и американские биологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications.

"Наши коллеги раньше считали, что вещества, присутствующие в мякоти и косточках гранатов, просто подавляют воспаления. Мы выяснили, что на этом их польза не ограничивается — они помогают организму восстанавливать барьер между стенками кишечника и остальным телом", — заявил Раджбир Сингх (Rajbir Singh) из университета Луисвилля (США).

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.

К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Многие из этих эффектов, как недавно выяснили ученые, возникают в результате того, как пища влияет на микрофлору. Появление определенных продуктов и веществ в рационе может резко поменять ее и повысить как число полезных, так и потенциально опасных микробов, способствующих развитию ожирения, рака или диабета.

Сингх и его коллеги раскрыли еще один пример того, как полезная еда влияет на организм человека, меняя его микрофлору, наблюдая за тем, как бактерии "переваривают" пищу с большим содержанием ягод или гранатов.

Как отмечает биолог, ученые достаточно давно знают, что микробы поглощают часть флавонолов, растительных сигнальных молекул и антиоксидантов, и превращают их в ряд других веществ, предположительно полезных для организма.

Индийские ученые изучали свойства одной из подобных молекул, уролитина-А, предположительно обладавшей сильными антиоксидантными свойствами. Получив некоторое количество этого вещества, они обрабатывали им культуры раковых клеток и срезы различных органов и тканей мышей.

Эти опыты показали, что экстракт граната, "переваренный" бактериями, не только подавлял воспаления, но и необычным образом влиял на состав слизи, покрывающей стенки кишечника. Она состоит из трех типов особых белков, "скрепляющих" клетки друг с другом и защищающих организм от проникновения токсинов и прочих чужеродных молекул, присутствующих в пище.

Если клетки кишечника начинают вырабатывать недостаточные количества этих соединений, этот барьер теряет "герметичность", что приводит к развитию хронических воспалений, колита и резко повышает вероятность развития рака.

Подобные воспаления, как объясняет Сингх, нельзя подавить при помощи ибупрофена и прочих противовоспалительных препаратов, так как они не только не восстанавливают структуру этого барьера, но и ускоряют его разрушение. Эту задачу, как выяснилось, может решить уролитин-А и его синтетический аналог, созданный авторами статьи.

Экспериментируя на мышах, ученые обнаружили, что экстракт граната и его искусственная версия взаимодействовали с особыми рецепторами на поверхности клеток кишечника, активируя ген NRF2, отвечающий за подавление воспалений и восстановление барьера.

Сейчас ученые работают над созданием более эффективных и безопасных аналогов уролитина-А. Они могут стать одним из самых действенных лекарств от воспалений кишечника, колита и язв в самое ближайшее время.