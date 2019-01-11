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Зимние погодные перепады опасны для сердца 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Зимние перепады температуры воздуха и атмосферного давления, а также изменения рациона питания и физической активности провоцируют сердечные приступы на 35-40% чаще, чем в другие сезоны года. Особенно это касается людей среднего и пожилого возраста.
Кардиологи советуют быть осторожнее со своим сердцем зимой, поскольку именно в это время года чаще всего люди получают инфаркты и инсульты. Их можно предотвратить, если соблюдать несложные правила.
Первое, что меняется зимой — это рацион питания. Больше используется консервов и солений. Соль задерживает в организме воду, повышается артериальное давление. Чтобы этого избежать, нужно добавить к своему столу сезонные овощи и фрукты, побольше клетчатки, ограничить употребление соли, колбас.
Зимой в силу погодных условий мы реже бываем на свежем воздухе. В холод или слякоть не очень то хочется ходить по улице. Но врачи советуют совершать небольшие прогулки, хорошо утеплившись. А дома чаще проветривать помещения, делать зарядку при открытой форточке.
Нельзя снижать физическую активность, потому что это ведёт к набору лишнего веса и дополнительной нагрузке на сердце. Острожнее нужно быть с расчисткой двора от снега, освобождения авто из сугроба — интенсивная физическая нагрузка тоже опасна для сердца, равно как и гиподинамия.
Нельзя забывать принимать лекарственные препараты, назначенные врачом и соблюдать режим сна и бодрствования. Ни в коем случае не заниматься самолечением, и в случае плохого самочувствия обязательно обращаться за медицинской помощью.
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