Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что будет, если съесть хлеб с плесенью 

Рамблер 1 час назад
Иногда мы покупаем продукты про запас, и некоторые начинают портиться. Хлеб, один из самых популярных продуктов, тоже подвержен порче, и мало кто не сталкивался с плесенью, которая появляется на кусочках уже через несколько дней хранения. Как правило, мы просто срезаем испорченную часть и едим оставшуюся. Но безопасно ли это?
Плесень — это микроскопические грибки, и то, что мы видим на хлебе, — это лишь небольшая часть колонии. Если на корке уже появился белый или зеленоватый налёт, это означает, что и мякоть поражена плесенью, которая просто не видна невооружённым взглядом. Поэтому, отрезав повреждённые участки батона или буханки, вы всего лишь удаляете видимую плесень, а невидимую съедаете.
Чем опасно употребление хлеба с плесенью? Избавляет ли кусочек хлеба от плесени поджаривание в тостере? Существует ли полезная плесень? Узнайте об этом из видео.
ЗОЖ , Видео , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайский врач: «Органы всегда болеют парами»
Разработан материал, ускоряющий заживление ран
В мозге нашли причину курения и алкоголизма7
Найден способ снизить цены на лекарства1
Российские ученые создали новый препарат от астмы2
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
08:01
Что будет, если съесть хлеб с плесенью
ЗОЖ Наука
11:20
Когда появятся технологии бессмертия
Наука
05:20
Как научиться засыпать мгновенно
ЗОЖ
11:35
Особенности, которые природа подарила единицам
Новости
10:15
Привычки, сильно вредящие почкам
ЗОЖ
05:36
Как сохранить здоровье и молодость
Народная медицина
03:25
Самые сильные боли, которые невозможно вынести
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение