Что будет, если съесть хлеб с плесенью

Иногда мы покупаем продукты про запас, и некоторые начинают портиться. Хлеб, один из самых популярных продуктов, тоже подвержен порче, и мало кто не сталкивался с плесенью, которая появляется на кусочках уже через несколько дней хранения. Как правило, мы просто срезаем испорченную часть и едим оставшуюся. Но безопасно ли это?

Плесень — это микроскопические грибки, и то, что мы видим на хлебе, — это лишь небольшая часть колонии. Если на корке уже появился белый или зеленоватый налёт, это означает, что и мякоть поражена плесенью, которая просто не видна невооружённым взглядом. Поэтому, отрезав повреждённые участки батона или буханки, вы всего лишь удаляете видимую плесень, а невидимую съедаете.

Чем опасно употребление хлеба с плесенью? Избавляет ли кусочек хлеба от плесени поджаривание в тостере? Существует ли полезная плесень? Узнайте об этом из видео.