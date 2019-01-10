5 веществ, которые вызывают сильную зависимость

Ученые до сих пор спорят о том, какие вещества вызывают большую зависимость. Кто-то измеряет выброс дофамина в мозг, кто-то фокусируется на суровости симптомов, а некоторые исследователи утверждают, что это невозможно выявить, поскольку каждый человек может реагировать по-разному на определенный препарат.

"Методология и процессы не конкретизированы и не прозрачны, что снижает уверенность в их точности", — писал профессор Дэвид Натт еще в 2007 году. В настоящее время профессор Натт является нейропсихофармакологом в Имперском колледже Лондона и вместе со своими коллегами он решил создать "рациональную шкалу для оценки вреда наркотиков".

1. Героин

Экспертная группа признала героин веществом, которое вызывает наибольшую зависимость. Помимо этого, он очень опасен, потому что доза, которая может вызвать смерть, всего в пять раз превышает дозу, необходимую для получения наркотического эффекта.

2. Кокаин

Ученые выяснили, что кокаин мешает мозгу использовать дофамин для передачи сообщений от одного нейрона к другому. В сущности, кокаин предотвращает нейроны от выключения дофаминового сигнала, что приводит к аномальной активации мозга. В экспериментах на животных кокаин вызывал повышение уровня дофамина более чем в три раза по сравнению с нормальным уровнем.

3. Никотин

Никотин является ингредиентом табака, который вызывает привыкание. Когда кто-то курит сигарету, никотин быстро всасывается легкими и поступает в мозг. Исследователи оценили никотин, как третье по степени привыкания вещество.

4. Барбитураты

Барбитураты — это класс препаратов, которые первоначально использовались для лечения тревоги и для того, чтобы вызвать сон. В малых дозах барбитураты вызывают эйфорию, а в больших дозах они могут быть смертельными, потому что они затрудняют дыхание. Некоторое время назад барбитураты можно было легко достать, но по мере того, как другие лекарства заменяли их, это стало сложнее. Ученые поставили барбитураты на четвертое место среди веществ, вызывающих зависимость.

5. Алкоголь

Алкоголь оказывает большое влияние на мозг, но в лабораторных экспериментах на животных он повышал уровень дофамина на 40-360%. Чем больше животные пили, тем больше повышался уровень дофамина. Примерно у 22% людей, которые выпивают, в какой-то момент жизни развивается зависимость от алкоголя.