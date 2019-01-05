7 причин есть нут

Самым нетипичным представителем бобовых является нут, он обладает интересным ореховым вкусом и пастообразной консистенцией. Нут бывает черным, белым, коричневым и красным, это важнейший компонент восточной кухни. Помимо вкуса и аромата нут обладает целым рядом преимуществ для здоровья.

В нуте много клетчатки

Это свойство нута полезно тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, в нуте много растворимой и нерастворимой клетчатки. Пищевые волокна оптимизирует пищеварение, придавая поглощенной пище нужную консистенцию, стабильность пищеварения — это важнейший шаг в сторону похудения. Также клетчатка обладает свойством заполнять желудок, ты долгое время ощущаешь себя сытым и не испытываешь тяги к вредным перекусам.

Это источник белка

Многие люди не получают достаточного количества белка, особенно веганы и другие люди, не употребляющие продуктов животного происхождения. Вегетарианцы и люди с традиционным питанием должны употреблять в пищу нут, это простой способ обогатить блюдо белком без добавления лишних калорий и насыщенных жиров.

Марганец для производства энергии

Марганец относится к микроэлементам, участвующим в производстве энергии, также он участвует в формировании антиоксидантной защиты. Употребление порции нута два или три раза еженедельно поможет тебе оставаться энергичным. Для того, чтобы сохранить в нуте как можно больше марганца, его нужно отварить с небольшим количеством соли.

Многие находят жареный нут более вкусным, но в таком виде он не предоставляет энергию.

Высокое содержание железа

Нут богат железом, что особенно важно для женщин и детей. В детородном возрасте женщины теряют много железа при каждой менструации, при беременности и кормлении грудью. Растущим детям тоже может не хватать железа, нут станет отличной питательной добавкой к рациону.

Стабилизация глюкозы в крови

Растворимые волокна удерживают уровень сахара в крови в стабильности, они же обеспечивают устойчивый поток энергии. Регулярное употребление нута снижает риск развития сахарного диабета и мочеизнурения, а также помогает терять лишний вес.

Польза для сердца

При регулярном употреблении нута снижается уровень ЛПНП, это плохой холестерин, который негативно сказывается на работе сердца и сосудов. Высокий уровень холестерина вызывает сердечные приступы и инсульты. В нуте много фолатов и магния, это элементы улучшают кровоток и способствуют улучшению здоровья глаз.

Содержание антиоксидантов

Фитохимические вещества в нуте снижают риск рака молочной железы, защищают от развития остеопороза, облегчают проявления менопаузы. Антиоксиданты полезны для всех систем организма, они делают тело моложе и сильнее.

Помимо этого, нут обладает очень приятным вкусом. Для того, чтобы вкусовые качества нута раскрылись, перед приготовлением его нужно замочить в воде на несколько часов, а затем отварить.