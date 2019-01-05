6 преимуществ позитивного мышления

Негативное мышление разрушает, позитивное — делает сильнее и успешнее. Люди с позитивным мышлением более успешны в карьере, они чаще добиваются повышения в карьере. На этом преимущества позитивных мыслей не заканчиваются, они снижают уровень стресса, укрепляют здоровье, делают более подготовленным к жизненным трудностям. Если ты научишься мыслить позитивно, в твоей жизни обязательно произойдут эти перемены.

Снижение риска впасть в депрессию

Обладающие привычкой позитивного мышления люди реже страдают от депрессии. Специалисты связывают данную тенденцию с тем, что позитивные мысли помогают замечать больше светлых моментов в любой ситуации. Позитивное мышление оберегает от эмоциональных перепадов и подавленности.

Меньше напряжения и стресса

Увеличение уровня стресса в жизни человека происходит по целому ряду причин, это может быть связано с проблемами на работе, дома, в отношениях. Однако, любая ситуация поддается разрешению, люди с позитивным мышлением знают об этом. Способность верить в лучшее и надеяться на светлое будущее помогает найти выход из ситуации, не потратив на это много нервов.

Устойчивость перед заболеваниями

Если думать, что выздоровление невозможно, то даже самая простуда может стать катастрофой огромного масштаба. Если думать о том, что ты скоро поправишься, то позитивные мысли будут придавать силу, разум и тело объединят свои силы и направят их на выздоровление. Пессимисты чаще страдают от слабого здоровья, оптимисты обычно находят в себе силы вести здоровый образ жизни, правильно питаться, выходить на прогулки, поэтому они отличаются более крепким здоровьем.

Стабильность психического здоровья

Понятие психического здоровья охватывает различные аспекты, включая эмоциональное благополучие, социальные отношения, психологический баланс и общий взгляд на жизнь. Известно, что люди с позитивным мышлением менее подвержены радикальным изменениям в психическом поведении, это делает их психическое здоровье более стабильным.

Люди с позитивным мышлением менее склонны к тревожности, шизофрении и другим расстройствам.

Повышение качества жизни

Позитивное мышление играет важную роль в формировании благополучия человека. Позитивные мысли помогают прививать полезные привычки и избегать вредных, негативное влияние на здоровье минимизируется. Люди с пессимистичными взглядами легче поддаются порокам, включая ведущее к ожирению употребление вредной пищи, алкоголизм и даже наркоманию, их качество жизни становится ниже.

Увеличение продолжительности жизни

Исследователи указывают, что позитивное мышление снижает уровень артериального давления, от этого в свою очередь снижается уровень стресса. Болезни сердца и сосудов являются одной из распространенных причин ранней смертности, способность мыслить позитивно увеличивает продолжительность жизни.