Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найдено лучшее средство от похмелья 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Сложно представить новогодний стол без шампанского и других вкусных алкогольных напитков. Но чем веселее была встреча Нового года, тем сложнее будет на следующее утро. Похмельный синдром — неприятная штука, и многие об это знают, к сожалению, не понаслышке.
У каждого свои способы борьбы с похмельем: одним помогает холодный душ, другие предпочитают горячую ванну, третьи отправляются на пробежку, а кто-то верит в силу специальных таблеток и рассола. Правда еще чаще путают рассол с маринадом, который имеет противоположный эффект.
Ученые из китайского университета Сунь Ятсена нашли универсальный способ справиться с похмельным синдромом. По их мнению, лучше всего справиться с последствиями алкогольного опьянения поможет газированная минеральная вода с лимонным соком. Напиток стимулирует выработку фермента, который ускоряет расщепление и выведение этанола и ацетальдегида, образующегося в больших количествах.
Комментарии4
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С чем опасно сочетать алкоголь1
Как правильно пить и закусывать в праздники1
10 правил первой помощи при приступе эпилепсии
Эффективные народные средства от кашля
Роботы научились прогнозировать страх у людей
Видео
10:21
Как спасти жизнь в критической ситуации
Народная медицина
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
10:03
О чем говорят боли в разных частях тела
ЗОЖ
09:21
Сладости, провоцирующие рак
Наука
11:03
Вредные для здоровья сочетания продуктов
ЗОЖ
05:11
Ученые рассказали о «заразности» рака
Новости
04:09
Названы вызывающие рак сладости
Болезни и лекарства
03:13
Органы, назначение которых понятно не до конца
ЗОЖ Наука
05:35
Трюки, которые ускорят работу мозга
Наука
05:23
Главные заблуждения о холоде и здоровье
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение