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Раскрыта причина обжорства 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Специалисты из Института исследований метаболизма имени Макса Планка в Германии выяснили, почему некоторые люди не испытывают чувство насыщения после употребления большого количества пищи. По их мнению, причиной обжорства является недостаточный выброс гормона дофамина.
Недостаток гормона дофамина, который отвечает за чувство удовлетворения, приводит к ожирению. Человек пытается восполнить его количество и начинает питаться больше, что в конце концов приводит к появлению лишнего веса. Ученые захотели узнать, какие процессы приводят к недостатку этого вещества.
Исследователи провели эксперимент и пригласили к участию двенадцать человек. Одной группе испытуемых предложили малопитательный молочный коктейль, другой — питательную, но совсем безвкусную смесь. Участники первой команды выпили много порций напитка и долго не испытывали чувство насыщения, остальные — выпили всего пару стаканов смеси.
Ученые выяснили, что гормон дофамин выбрасывается дважды во время приема пищи: когда человек пережевывает продукты и когда они перевариваются в его желудке. Если человек получает удовольствие от еды, то первый этап может "перекрыть" второй.
"Человек продолжает есть до тех пор, пока не будет выработано достаточное количество дофамина", — передает слова автора исследования Хейко Бакеса RT. Исследователи считают, что избежать обжорства можно, если человек откажется от вкусной, но малопитательной пищи.
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ЗОЖ
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