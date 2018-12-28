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Ученые назвали газировку опасной для почек 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
В ходе исследования ученые выяснили, что сладкие газированные напитки повышают не только риск развития ожирения, но и заболевания почек. Результаты были опубликованы в журнале Clinical Journal of the American Society of Nephrology.
О сладкой газировке мало что известно, кроме того, что в ней содержится высокий уровень сахара. К примеру, нет исследований о том, какой газированный напиток больше всего влияет на организм и здоровье человека.
По данным ВОЗ, в мире наблюдается эпидемия ожирения. Каждый третий человек на Земле страдает от этого недуга. Медики утверждают, что всему виной пища с огромным количеством сахара. В последние несколько десятилетий, продукты с большим добавлением сахара стали неотъемлемой частью нашего рациона.
К сожалению, оказалось, что сладкие газированные напитки влияют не только на вес человека и его сердечно-сосудистую систему, но и на здоровье почек.
Специалисты наблюдали за жизнью трех тысяч афроамериканцев на протяжении 15 лет. Выяснилось, что 6% из них страдали хроническими заболеваниями почек. Долгое время они употребляли сладкую газировку в ненормированных количествах. По мнению медиков — это и стало главной причиной их заболеваний.
Также те люди, которые употребляли продукты с высоким содержанием сахара в большом количестве, становились жертвами почечной недостаточности чаще на 61% по сравнению с теми, у кого был сбалансированный рацион.
Комментарии1
ЗОЖ
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