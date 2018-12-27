Как экономить на здравоохранении

Разумный человек не станет экономить на здоровье, но он не откажется сэкономить на здравоохранении. Соблюдение этих рекомендаций сделает тебя более здоровым и существенно сократит расходы на лекарства и медицинские услуги.

Используй магию движения

Физическая активность на регулярной основе — это самый эффективный и полезный способ экономить на здравоохранении. Тренировки и активность укрепляют здоровье и снижают риск развития многих заболеваний. Чем больше в твоей жизни физической активности — тем реже ты будешь видеть врачей.

Соблюдай гигиену полости рта

Чем лучше ты заботишься о своих зубах, тем реже будешь тратить время и деньги в кабинете стоматолога. Гигиена полости рта не ограничивается двумя чистками зубов в день, нужно очищать зубы от остатков пищи после каждой трапезы. Своевременное удаление остатков пищи — эта мера против образования зубного налета, кариеса, разрушения зубов.

Хорошо высыпайся

Большинство людей недооценивают всех преимуществ полноценного сна. Сон необходим для поддержания физического и психического здоровья, а также эмоционального благополучия. Ряд исследований показал, что страдающие от хронического недосыпа люди более подвержены риску развития сахарного диабета 2 типа, заболеваний сердца и сосудов, тревожности и депрессиям.

Обрети здоровые привычки в питании

Стать более здоровым просто, для этого нужно лишь добавить в свой рацион как минимум пять порций овощей и фруктов, а также продукты с содержанием жирных кислот омега-3. Здоровое питание отказывает влияние на все важные системы организма — иммунную, эндокринную, сердечно-сосудистую, нервную и другие.

Избавься от вредных привычек

Когда человек курит, он добровольно подвергает себя воздействию токсинов и канцерогенов, провоцирует развитие инсульта, патологий сердца, онкологических заболеваний.

Ученые подсчитали, что выкуривание одной сигареты сокращает жизнь в среднем на полторы минуты, получается, что стандартная пачка сигарет отнимает 30 минут жизни.

Контролируй уровень стресса

Неконтролируемый стресс разрушает сначала психологическое, затем физическое здоровье. На почве стресса развивается головная боль, боли в груди, расстройство желудка, повышенное артериальное давление, сексуальная дисфункция. Для избавления от каждой из этих проблем потребуется немало времени и денег, управление стрессом позволит избежать их.

Покупай качественные лекарства

Дешевые копии оригинальных лекарственных средств преподносятся, как способ экономить деньги на здравоохранении. В действительности приобретение непатентованных лекарственных средств в перспективе только увеличивает расходы. Покупая оригинальный препарат, ты покупаешь гарантированную эффективность действия, неоригинальная копия будет стоить дешевле, но она может не принести никакой пользы.

Знай, что включено в твою страховку

Каждый гражданин нашей страны должен обладать полисом обязательного медицинского страхования, по этому полису бесплатно предоставляется набор медицинских услуг. Регулярно интересуйся, какие услуги по ОМС тебе доступны, не отказывайся от бесплатных медицинских осмотров, принимай участие в диспансеризации населения. Посредством диспансеризации ты можешь абсолютно бесплатно выявить заболевания на ранних стадиях и принять своевременные меры.