Как не заболеть гриппом и простудой?

Сезон гриппа и простуды начинается осенью и продолжается до самой весны. Никто не застрахован от болезни, грипп и простуда надолго выбивают из колеи, не дают нормально работать и тренироваться. Есть несколько способом оградить себя от болезни.

Мой руки

Частое мытье рук помогает предотвратить грипп и простуду, находясь в общественных местах, нужно держать руки подальше от глаз, носа и рта. Вирус может прожить на руках до трех часов, за это время ты успеешь дотронуться до сотен предметов.

Не помешает антибактериальная обработка тех вещей, которых ты касаешься чаще всего, особенно телефона.

Не распространяй микробов

Используй бумажные, а не тканевые носовые платки, на текстильном изделии вирусы и бактерии могут прожить от нескольких часов до нескольких дней. Прикрывай рот и нос, когда кашляешь или чихаешь, приучи окружающих тебя людей делать то же самое.

Сделай прививку от гриппа

Вакцинация от гриппа — это самая мощная защита из всех известных на данный момент. Дети, пожилые люди и лица со сниженным иммунитетом подвержены риску заболевания сильнее, они нуждаются в особой защите.

Не делись

Избегай совместного употребления еды и напитков, не делись своими приборами для еды и соломинками для напитков, не бери чужие приборы.

Не кури

Курильщики подвержены гриппу сильнее, чем некурящие люди. Дым от сигарет разрушает защитные клетки в дыхательных путях, усиливает кашель при гриппе и простуде. При употреблении алкоголя снижается уровень белых кровяных телец в крови, употребление алкоголя при гриппе усиливает риск развития бактериальной пневмонии.

Укрепляй здоровье

Проконсультируйся со своим врачом на тему приема средств для укрепления защитных сил организма. Сильный иммунитет снижает риск заболевания, а если заболевание все-таки произойдет — ускоряет выздоровление и облегчает проявления.

Не переставай тренироваться

Умеренные физические нагрузки укрепляют иммунитет, поэтому не нужно пропускать тренировки при первых признаках заболевания. Слишком интенсивные тренировки могут ослабить организм и усугубить состояние, тренировки умеренной интенсивности напротив сделают тебя сильнее и устойчивее.

Не нервничай по мелочам

Стресс представляет собой фактор, увеличивающий восприимчивость к простуде и гриппу. Неоправданный стресс снижает выработку иммуноглобулина, от этого компонента иммунной системы зависит устойчивость к гриппу и простуде.