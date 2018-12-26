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Какую опасность несет в себе переедание 

Аргументы Недели 3 часа назад
Фото: Аргументы Недели
До Нового года осталось меньше недели, а значит совсем скоро нельзя будет обойтись без пышного застолья. Специалисты рассказали, какую опасность несёт в себе переедание.
Эндокринолог-диетолог Вадим Крылов предупредил россиян о том, что переедание во время новогоднего отдыха может негативно сказаться на здоровье, пишет NEWS.ru.
«Помимо набора веса, переедание может провоцировать заболевания поджелудочной железы — панкреатит. Также в результате приёма алкогольных напитков и жирной пищи нарушается функция печени, повышается уровень холестерина, нарушается функция сердечно-сосудистой системы»,
— рассказал Крылов.
Также главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья, сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.
По мнению специалиста, "В новогоднюю ночь любое количество потребляемой пищи и напитков должно быть сведено к минимуму".
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ЗОЖ , Вадим Крылов , Евгений Брюн , Минздрав РФ , Mir24.TV
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