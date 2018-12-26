Какую опасность несет в себе переедание

До Нового года осталось меньше недели, а значит совсем скоро нельзя будет обойтись без пышного застолья. Специалисты рассказали, какую опасность несёт в себе переедание.

Эндокринолог-диетолог Вадим Крылов предупредил россиян о том, что переедание во время новогоднего отдыха может негативно сказаться на здоровье, пишет NEWS.ru.

«Помимо набора веса, переедание может провоцировать заболевания поджелудочной железы — панкреатит. Также в результате приёма алкогольных напитков и жирной пищи нарушается функция печени, повышается уровень холестерина, нарушается функция сердечно-сосудистой системы»,

— рассказал Крылов.

По мнению специалиста, "В новогоднюю ночь любое количество потребляемой пищи и напитков должно быть сведено к минимуму".