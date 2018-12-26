Медики рассказали, что нельзя делать при похмелье

Наркологи не рекомендуют принимать аспирин от похмелья. Этот лекарственный препарат может спровоцировать воспаление слизистой оболочки желудка и в некоторых случаях вызвать кровотечение.

По мнению медиков, лучшее средство после застолья с употреблением алкоголя — это крепкий бульон или кефир, физические нагрузки стоит исключить.