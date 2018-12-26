Медики рассказали, что нельзя делать при похмелье 

Наркологи не рекомендуют принимать аспирин от похмелья. Этот лекарственный препарат может спровоцировать воспаление слизистой оболочки желудка и в некоторых случаях вызвать кровотечение.
По мнению медиков, лучшее средство после застолья с употреблением алкоголя — это крепкий бульон или кефир, физические нагрузки стоит исключить.
Кроме того, специалисты утверждают, что употребление жирной пищи или масла до приема алкоголя, вопреки распространенному мнению, не поможет длительное время не пьянеть. Так, первая доза спиртного, попадая в желудок, смазанный маслом, не всасывается. Человек чувствует себя трезвым и продолжает пить. Однако в определенный момент масло в желудке растворяется и весь алкоголь резко всасывается в организм человека, и он буквально в мгновение становится сильно пьяным, сообщает РИА Новости.