Как избежать серьезных проблем с позвоночником

Здоровая спина сегодня редкость, увы… Слишком много времени мы проводим сидя, слишком мало двигаемся. К тому же многие предпочитают лечить спину самостоятельно, народными средствами, которые лишь снимают боль.

Основная причина болей в спине — обострение остеохондроза.

— Самолечение мазями и обезболивающими таблетками никак не влияет на причину болей, а значит, позволяет заболеванию беспрепятственно развиваться, — рассказывает врач-рефлексотерапевт, невролог, кандидат медицинских наук Эмилия Цыбикова. — Со временем это может обернуться бедой — межпозвоночной грыжей, которая потребует операции и может даже привести к инвалидности.

Не менее опасны такие «болячки», как артриты и артрозы. Они, бывает, настолько деформируют сустав, что способны довести человека практически до полной неподвижности.

Но все эти заболевания — остеохондроз, артриты и артрозы — лечит тибетская медицина. Ее принцип — не мешать, а помочь своему организму справиться с заболеванием.

— В нашем организме есть внутренние скрытые ресурсы, до 90 процентов которых почти не используются, — рассказывает Эмилия Цыбикова. — Виноваты в этом мы сами, прежде всего тем, что мешаем иммунитету таблетками, неправильным питанием и образом жизни, вредными привычками.

Тибетская медицина мобилизует скрытые внутренние ресурсы, активизируя мощный потенциал организма для его быстрого восстановления. Методы тибетской медицины — это соединение трех мощных составляющих: целебных сил самой природы, искусства врача и внутренних ресурсов человека.

— Западная медицина остается по существу заместительной, — пояснила Эмилия Цыбикова. — Утраченные или нарушенные функции организма в ней пытаются заменить химическими препаратами, искусственными гормонами, протезами и т.д. А тибетская медицина — восстановительная: она возвращает организму его собственные утраченные функции.

Именно поэтому, как пояснила эксперт, лечение в тибетской медицине никогда не вызывает аллергии, не имеет побочных эффектов, а здоровье возвращается именно как естественное состояние организма.

Суть лечения — это восстановление внутреннего равновесия организма как единой системы, циркуляции энергии, нормального кровообращения, проведения нервных импульсов.

И как следствие — нормализация функций всех внутренних органов и обменных процессов. После этого у болезни в организме просто не остается места, где бы она могла «обитать».

— Использование всех возможностей восточной медицины стимулирует механизмы естественного восстановления и обновления тканей позвоночника, мобилизуя внутренние резервы организма, — говорит Эмилия Цыбикова.

По ее словам, благодаря специалистам тибетской медицины, при воздействии на причины заболеваний спины и суставов высвобождаются защемленные нервы и зажатые сосуды, улучшается кровообращение.

— Исходя из опыта, мы смело можем утверждать, что эффект от тибетской медицины — это отсутствие болей и повышение качества жизни, — пояснила Эмилия Викторовна. — Чем раньше начато лечение, тем более надежным и стойким будет эффект. Нередко именно тибетская медицина помогает избежать операции.