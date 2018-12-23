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Как домашние тапочки могут навредить здоровью 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
Обычно домашние тапочки покупаются по «остаточному» принципу — сколько осталось денег после более значимых приобретений, в пределах этой суммы и покупают. Кроме того, их особо не выбирают, ориентируясь, как правило, только на цветовые оттенки. Часто покупка происходит лишь после того, как старые полностью приходят в негодность.
Это неправильно, потому что этот предмет обуви оказывает значительное влияние на здоровье человека.

Гигиена на первом месте

Именно вопрос гигиены здесь превалирующий. Старые, разношенные тапки может быть и удобны, но чего только они не видели. Точнее каких только ног. Со временем, в их внутренней полости накапливается такое огромное количество жизнеспособных грибков и бактерий, что становится просто опасно их носить. Если конечно человек, их носящий, не хочет пройти длительный и утомительный курс лечения от грибка. Сомнительное удовольствие.
Поэтому не рекомендуется ношение тапочек без носков. Можно проводить обеззараживание данной обуви с помощью уксуса, но лучше менять ее не реже одного раза в квартал. Также, лучше отдать предпочтение изделиям из натуральных тканей, а не синтетике.
Есть другие причины, свидетельствующие о важности этой обуви для здоровья.

Другие проблемы

Наличие: плоскостопия, заболеваний опорно-двигательного аппарата, проблем с позвоночником, может быть обусловлено неправильным выбором или ношением домашних тапок.
Обычно у них нет каблука, что в значительной степени может усугубить имеющиеся проблемы с ногами или вызвать их заболевание. Тоже самое касается и суставов. Неправильная постановка стопы при ходьбе в тапках приводит к изменениям в них, вплоть до деформации.
Именно поэтому врачи-ортопеды рекомендуют приобретать домашнюю обувь с небольшим каблуком. Еще одной рекомендацией является ношение тапок с массажным эффектом, имеющих пластиковые, не травматичные шипы или со специальными стельками. При этом происходит массаж всех зон стоп, который способствует воздействию на биологически активные зоны.
Однако такая обувь не рекомендуется больным онкологией и имеющим «пяточную шпору».
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