Названы вызывающие онкологию сладости

В опасный перечень вошли кексы, пирожные, газировка и другие.

Диетологи составили список пяти самых опасных «химических лакомств». Так, лидером рейтинга стали кексы и пирожные, посыпанные дешевой цветной глазурью. При производстве таких лакомств используются краски на нефтяной основе. При этом такое лакомство способно развить у ребенка, например, дефицит внимания и гиперактивности, а также — онкологию.

Злокачественные образования могут быть вызваны в том числе в результате регулярного употребления газировки, поскольку в ее составе содержится генетически модифицированный кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, а также фосфорная кислота.

Кукурузный сироп и искусственные красители есть, например, во многих леденцах. Специалисты призывают исключить эти продукты из своего рациона, а конфеты заменить леденцами на основе органического фруктового сока

На последней строчке рейтинга оказался горячий шоколад. Причина в том, что такой продукт зачастую загружен очищенным сахаром и гидрогенизированным маслом. То же касается и популярных брауни — в их составе присутствуют ГМ-масла, уточняет портал food.news.