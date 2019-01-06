Тест: получится ли дожить до 100 лет?

Страх смерти — это один из базовых человеческих страхов, которым обусловлены многие нюансы нашего поведения.

Среднестатистический человек хочет жить как можно дольше и как можно дольше сохранять здоровье и вести полноценный образ жизни.

Однако совсем немногие из нас готовы реально изменить свои повседневные привычки и отказаться от вредных паттернов поведения. Причем многие из них кажутся абсолютно невинными и мало у кого вызывают настороженность.

Вы курите после тренировки и запиваете салат энергетиком или колой? Знайте, что продолжительность вашей жизни сокращается.

Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас реальные шансы отпраздновать столетний юбилей.