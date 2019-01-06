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Тест: получится ли дожить до 100 лет? 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Страх смерти — это один из базовых человеческих страхов, которым обусловлены многие нюансы нашего поведения.
Среднестатистический человек хочет жить как можно дольше и как можно дольше сохранять здоровье и вести полноценный образ жизни.
Однако совсем немногие из нас готовы реально изменить свои повседневные привычки и отказаться от вредных паттернов поведения. Причем многие из них кажутся абсолютно невинными и мало у кого вызывают настороженность.
Вы курите после тренировки и запиваете салат энергетиком или колой? Знайте, что продолжительность вашей жизни сокращается.
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас реальные шансы отпраздновать столетний юбилей.
ЗОЖ , Тесты
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